EDICOLA / Conte-Inter mai così distanti, ombre sul futuro. Suning fa trapelare…

Non c’è pace in casa Inter. Quello che sembrava un progetto duraturo, che finalmente poteva portare alla vittoria magari con un po’ di pazienza, diventa il centro di una grossa discussione. A quanto pare – questo dice la prima pagina del Corriere dello Sport – c’è distanza tra Conte e l’Inter dopo gli ultimi risultati arrivati in campionato. Questo è il titolo scelto dal quotidiano sportivo: “Conte-Inter, ombre sul futuro. Tecnico e club mai così distanti, mentre Suning fa trapelare una forte irritazione”.