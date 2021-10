Cds: “Orsato beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia. Qualche…”

Il Corriere dello Sport svela un retroscena sull'arbitro finito nell'occhio del ciclone dopo Juve-Roma

La prestazione di Daniele Orsato in Juventus-Roma non è stata giudicata in maniera totalmente negativa dall'Aia. Per questo non sarà fermato e continuerà ad arbitrare. Ma continua a far discutere la spiegazione che l'arbitro ha fornito a Cristante per giustificare il suo fischio in anticipo in occasione del calcio di rigore concesso alla Roma: "Mai vantaggio su rigore".