Pagelle CdS, Roma-Inter: Lukaku salva, Lautaro è molle. Male Conte: il pareggio è un inganno…

Gagliardini detta i tempi, Lukaku entra e segna con freddezza. Secondo il Corriere dello Sport sono loro i due migliori dell’Inter in occasione della sfida contro la Roma dell’Olimpico terminata 2-2. Il centrocampista ex Atalanta prende 6.5 (“Regia educata, lineare, prima e dopo il contrasto che lo obbliga a indossare una fasciatura intorno al capo. La sostituzione non è punitiva ma tattica: Conte cercava più talento in mezzo al campo per agganciare la Roma“), così come l’attaccante belga (“Quasi da fermo, causa condizione atletica approssimativa, tiene in scacco la Roma. E segna con freddezza il rigore del 2-2 che salva l’Inter da una sconfitta meritata. Pensate, tocca soltanto 8 volte il pallone. Quanto basta, no?“).

Deludono Ashley Young e Lautaro Martinez, entrambi da 5. Il ‘Toro’ “sembra molle, tenue. Finisce anche nell’azione del pareggio della Roma, a causa del contatto con Kolarov che l’Inter contesta duramente. Si accende nel secondo tempo con un bel gol, che però viene annullato per fuorigioco di uno scarpino. E’ l’unico acuto tra stecche molto evidenti”, mentre l’ex United soffre la vivacità dell’avversario diretto: “Il confronto con Bruno Peres lo sottopone a sforzi inaspettati. Non riesce mai a sbucare sulla corsia, aprendo viceversa spifferi antipatici. Il cambio risulta inevitabile“.

Conte si salva, in parte, con le sostituzioni, ma il giudizio finale è 5.5: “Nonostante il vantaggio immediato che dovrebbe trasmettere energia extra, l’Inter è stanca e annebbiata: ha perso probabilmente l’ultima chance di insidiare la Juve. Il pareggio non deve trarre in inganno, perché piove dal cielo stellato. Però i cambi sono azzeccati e in parte lo riabilitano“.

I voti del Corriere dello Sport: Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 5 (dal 36′ st D’Ambrosio ng); Candreva 5.5 (dal 22′ st Moses 6.5), Barella 6, Gagliardini 6.5 (Dal 24′ st Eriksen 6), Young 5 (Dal 22′ st Biraghi 6), Brozovic 6; Lautaro 5 (Dal 22′ st Lukaku 6.5), Sanchez 6. All. Conte 5.5.