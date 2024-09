Per il club nerazzurro presenti Katherine Ralph e Alejandro Cano in rappresentanza di Oaktree domani al Meazza

Primo derby americano in programma a Milano. Inter e Milan si affronteranno al Meazza per la prima volta con due proprietà che arrivano da quel continente, con l'obiettivo ovviamente di aggiudicarsi i tre punti anche per questo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina: