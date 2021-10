Cds – Se era rigore per la Juve, lo era anche per l’Empoli. O dobbiamo pensare che…

Questa la moviola del quotidiano: "Se il rigore di Milano era rigore, allora era rigore anche questo. Oppure dobbiamo pensare che, proprio per quell’episodio..."

Perché se il rigore di Milano (Dumfries su Alex Sandro) era rigore (detto anche dal designatore Rocchi), allora era rigore anche questo. Oppure dobbiamo pensare che, proprio per quell’episodio... Lasciamo stare. Ok i gol annullati a Gagliardini (braccio) e Sensi (offside). In area, D’Ambrosio colpisce la sinistra di Bajrami, che perde l’appoggio. Come domenica, discutibile la portata, non la sua oggettività".