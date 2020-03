EDICOLA CDS – Inter e Juve a casa, scontro in Lega. Dal Pino media: ok fino al 30 luglio

Terminata la quarantena senza particolari problemi, come vi abbiamo riportato, i giocatori stranieri dell’Inter sono stati autorizzati a lasciare l’Italia. Così ha fatto Marcelo Brozovic, che ha fatto ritorno nella sua Croazia colpita dal terremoto. Si parla anche di questo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Titola il quotidiano: “Rompete le righe. Rinvio senza data delle finali di coppe. Inter e Juve a casa, ma in Lega è scontro. Tra i grandi club si fa strada l’idea che il campionato non ripartirà, ma Napoli e Lazio non ci stanno. Dal Pino media: si può giocare fino al 30 luglio“.

(Fonte: Corriere dello Sport)