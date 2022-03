CdS – Serie A più equilibrata: mai testa così bassa. I numeri dimostrano che…

L'analisi del quotidiano sportivo alla vigilia del derby d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter

Alessandro De Felice

La stracittadina resta sempre una delle gare più sentite della stagione e lo è ancor di più se in palio c'è una finale. Ma secondo il Corriere dello Sport la testa delle due squadre è sul campionato, sempre più avvincente con una volata a tre con il Napoli per la vittoria dello Scudetto:

"Milan-Inter sarà pure, come dice Inzaghi, una partita col coltello tra i denti, ma vale quanto un premio di consolazione. Perché l’occhio delle due squadre è alla serie A. Una vittoria della Coppa Italia potrebbe essere l’uscita di salvataggio per chi, tra i rossoneri e i nerazzurri, dovesse soccombere nella volata finale. O per entrambi, se fosse il Napoli a prevalere. Il derby e lo scudetto s’intrecciano in una settimana caldissima, che culmina domenica al Maradona con Napoli-Milan. Due big match in cinque giorni ipotecano la stagione di Inzaghi, Pioli e Spalletti. Per tutti e tre il campionato sta in cima ai pensieri".

Il quotidiano analizza i numeri della lotta per il titolo, paragonandoli a quelli della passata stagione:

"Ma quanto vale lo scudetto? Non rispetto al suo valore simbolico, che è altissimo, ma rispetto a quello sportivo, che poi è il valore del calcio italiano? Mai negli ultimi dieci anni la testa della classifica è stata così bassa. Milan e Napoli, che la condividono, hanno solo 57 punti. L’anno scorso alla ventisettesima giornata l’Inter ne aveva 65. E negli anni del monopolio bianconero la Juve ne aveva 66 (nel 2020), 75 (nel 2019) e poi, andando indietro nel tempo, 71, 67, 61, 64, 72, 59. Cinquantasette punti non dicono solo che il tricolore è tornato contendibile, perché non esiste più una formazione pigliatutto.

Raccontano anche una fragilità che coinvolge tutte le squadre di vertice. Negli ultimi cinque anni le prime tre posizioni non hanno mai totalizzato una media così esigua, come racconta la tabella: Napoli + Milan + Inter, diviso per tre, fanno 56,3 punti. Inzaghi ha una partita da recuperare. Ma quand’anche la vincesse, la media delle tre big sarebbe di molto inferiore a quella delle stagioni precedenti. Vuol dire che il campionato è più equilibrato? In qualche modo sì. L’ultima colonna della tabella qui in alto indica la media punti delle ultime dieci squadre in classifica. Oscilla tra i 24 punti del 2018-2019 e i 25,3 di quest’anno (ma ci sono ancora sei partite da recuperare, che potrebbero far crescere questo numero)".

Dati che si spiegano in un solo modo, con ulteriori dettagli a testimoniare il fatto:

"Che significa? Che la distanza tra le grandi e le provinciali si va riducendo, ancorché lentamente. Non a caso l’Empoli ha vinto fuori casa contro Juventus e Napoli, e lo stesso ha fatto lo Spezia contro Napoli e Milan. Il Sassuolo, che però è nono, quindi sta nella fascia alta della classifica, ha fatto di più: ha battuto Milan e Inter a San Siro e la Juve all’Allianz Stadium".