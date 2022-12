CdS – Serie A, quante gare alla ripresa: Inter e Milan potranno stabilire un primato

Si ripartirà presto, col piede sull'acceleratore. Il 4 gennaio torna la Serie A e il primo turno inaugurerà un vero tour de force. Da Inter-Napoli in poi, soprattutto i nerazzurri e il Milan saranno in campo con una intensità incredibile di gare.

Si legge sul Corriere dello Sport: "Il primato, in questo senso, a patto che conquistino i quarti di Coppa Italia, potranno stabilirlo Milan e Inter, impegnate anche nella Supercoppa (18 gennaio a Ry ad in Arabia Saudita). Le milanesi, insomma, rischiano di mettere insieme addirittura 13 partite - 9 di campionato, 2 di Coppa Italia, una di Champions e appunto la Supercoppa - nello spazio di soli 53 giorni, dal 4 gennaio al 26 febbraio. La media è di una gara ogni 4 giorni. Tanto meglio, allora, che i serbatoi vengano riempiti a dovere in queste ultime settimane di pausa. Non andrà molto meglio alle varie Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta, che, nella peggiore delle ipotesi, potranno risparmiarsi non più di 90’".