CdS – Supercoppa italiana, contatti Inter-Juve: ipotesi Arabia Saudita, ma…

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione legata alla Supercoppa Italiana, che si contenderanno Inter e Juventus

Continuano i dialoghi tra l'Inter e la Juventus sull'ipotesi di disputare la Supercoppa italiana il 22 dicembre in Arabia Saudita. Come spiega il Corriere dello Sport, la soluzione è stata annunciata proprio da Riyad e non confermata dalla Lega Serie A.