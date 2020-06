Il Corriere dello Sport apre l’edizione di lunedì 15 giugno con la situazione di Lautaro Martinez, bersaglio delle critiche dopo la prova deludente a Napoli e al centro delle voci di mercato che lo accostano da settimane al Barcellona: “Lautaro ha un problema: non riesce più a segnare. Il Toro irriconoscibile sabato al San Paolo. Fuori dalla Coppa Italia, l’Inter ha bisogno di lui per la volata Scudetto e per l’Europa League. Ma la trattativa col Barcellona non aiuta”.