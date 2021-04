CdS / Uefa, stangata per Juve, Real e Barça? Rischiano 1 anno senza coppe

Il Corriere dello Sport rivela le possibili sanzioni ai tre club artefici della Superlega e che considerano ancora valida la proposta

Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano sanzioni dalla UEFA. Alla vigilia dell'Esecutivo UEFA, in programma domani, il Corriere dello Sport spiega la situazione dei tre club, che non hanno fatto retromarcia in merito alla SuperLega.