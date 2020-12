Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della eliminazione dalla Champions League dell’Inter. “L’Italia non fa en plain. Ultimo Conte. Deludente pari contro lo Shakhtar: l’Inter dice addio all’Europa. Nel girone più equilibrato i nerazzurri chiudono solo quarti. Il Real batte due a zero il Borussia M e va agli ottavi con i tedeschi. Ucraini terzi”.