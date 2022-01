C’è un altro Simoni nell’Inter: il figlio di Gigi scopre talenti per i nerazzurri

Grazie a Zanetti, il figlio dell'ex allenatore dell'Inter è nello staff nerazzurro e fa l'osservatore per il club

Gigi Simoni oggi avrebbe compiuto 83 anni. Leonardo, figlio dell'ex allenatore dell'Inter, mai dimenticato dai tifosi nerazzurri, oggi lavora proprio nella società come scout.

"L’idea è stata di Zanetti, che offri a Leonardo un anno di apprendistato, brillantemente superato. E così, prima del Covid, Leonardo è andato in Portogallo, Spagna e soprattutto in Francia, al «Parco dei Principi» di Parigi, dove si è emozionato ripensando al più bel successo del papà che proprio lì, nel 1998, festeggiò la coppa Uefa, primo trofeo europeo per Massimo Moratti".