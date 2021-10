Ceccarini: “Milan su Belotti, ma occhio all’Inter. Altri due nel mirino nerazzurro”

L'aggiornamento sui possibili movimenti in attacco per il club di viale della Liberazione da parte dell'esperto di calciomercato

Non sembrano esserci margini per il rinnovo di contratto di Andrea Belotti con il Torino. Per questo motivo iniziano a rincorrersi voci di interesse di diverse squadre sull'attaccante ormai in scadenza di contratto. Spiega Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "Per giugno il Milan al momento è più avanti ma attenzione anche all’Inter che dovrà sostituire Sanchez. I rossoneri intanto hanno cominciato ad alzare il pressing anche per Lucca, che in questo avvio di stagione sta stupendo un po’ tutti. Su Belotti c’è da registrare anche l’interesse della Fiorentina. A proposito di punte, nel mirino di Marotta e Ausilio ci sono anche Lacazette e Jovic. Soprattutto quest’ultimo potrebbe essere un’occasione. L’attaccante serbo, classe ‘97, ha pochissimo spazio nel Real Madrid. Il club spagnolo è orientato a cederlo in prestito nel mercato invernale e l’Inter è pronta a cogliere al volo l’occasione".