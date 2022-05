Ceccarini: “Vice Brozovic? Profilo giovane: due i nomi seguiti da Marotta e Ausilio”

Il giornalista esperto di mercato, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter per la ricerca di un regista

"L’Inter continua la caccia ai suoi obiettivi. Di sicuro arriverà un centrocampista per dare una mano a Brozovic, che non può certo giocare tutte le partite. L’identikit è quello di un giovane che sappia aspettare il suo turno ma allo stesso tempo in grado di dare certezze e qualità al reparto. Un nome che piace molto è Khéphren Thuram, figlio di Lilian che si è messo in evidenza con il Nizza in Ligue 1. Su di lui la concorrenza però non manca e poi c’è la richiesta della società francese che non è certo bassa. Per questo Marotta e Ausilio stanno lavorando anche su Asslani dell’Empoli".