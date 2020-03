Ceccarini: “Inter, c’è incertezza sul futuro di Icardi. La scorsa estate…”

All’interno del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche di mercato: “L’emergenza ha rallentato tutto ma non per questo i club hanno rinunciato a programmare il loro lavoro. La Juventus continua a pensare a Pogba e il centrocampista francese tornerebbe più che volentieri a vestire la maglia bianconera. E quindi questa è una storia di da seguire. In divenire è anche il futuro di Icardi. La scorsa estate Inter e Paris Saint Germain hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 70 milioni. Un margine di incertezza resta”.