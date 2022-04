Ceccarini: “Inter, Atletico su Lautaro. Dalla Spagna nome per la mediana”

Il punto dell'esperto di calciomercato a proposito dei possibili movimenti dei nerazzurri la prossima estate

Daniele Vitiello

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato del mercato dell'Inter. Questo il punto in particolare su cosa può avvenire nel reparto avanzato nerazzurro: "Alexis Sanchez è in partenza ma tanto se non tutto ruota intorno a Lautaro, che ha tanti estimatori. Il club nerazzurro lo ha blindato con un rinnovo importante fino al 2026 ma di fronte ad una grandissima offerta potrebbe anche decidere di sedersi al tavolo delle trattative. Ovviamente si parla di una cifra intorno ai 70 milioni di euro. E la svolta sul futuro dell’argentino potrebbe arrivare da Madrid.

L’Atletico è a caccia di una punta, Martinez resta una primissima scelta. E quindi è una pista da seguire con particolare attenzione. Alla luce di queste considerazioni ecco che il destino del Toro e della Joya potrebbero essere collegati. A maggior ragione se il 3-5-2 di Inzaghi l’anno prossimo si dovesse in parte modificar. Per essere più chiari: sempre con la presenza di un centravanti di ruolo (Scamacca resta in pole position) ma con alle spalle un giocatore di fantasia. E in questo caso Dybala sarebbe la scelta perfetta".

Spazio anche ai nomi per la mediana: "In casa Inter si pensa sempre a rafforzare anche il centrocampo e nella lista dei nomi c’è anche quello di Ceballos. Lo spagnolo sta trovando davvero poco spazio al Real Madrid ed è intenzionato a chiedere la cessione per trovare continuità".