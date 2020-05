Ceccarini: “Inter, per l’attacco attenzione a Cavani. Esterni? Due corsie di livello: i nomi”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato nerazzurro: “Il pressing del Barcellona per Lautaro è sempre più forte e la sensazione è che alla fine potrebbe portare risultati concreti. L’Inter, nel caso, vuole monetizzare al massimo per puntare poi sulla sua prima scelta ovvero Timo Werner e per questo sta aspettando il rilancio della società catalana. Attenzione però anche a Cavani. Il Barcellona è pronto a inserire Vidal e Semedo per convincere definitivamente il club nerazzurro a chiudere l’operazione. A quel punto l’esterno potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con io Manchester City per il ritorno di Cancelo. Il progetto è creare due corsie esterne di altissimo livello, con lui a destra e magari Marcos Alonso a sinistra”.