Ceccarini: “Inter, tre profili se parte Gosens. Skriniar? Entro fine mese…”

"Manca ancora tanto a gennaio ma il mercato è in fermento. Ci sono infatti società che già hanno fatto i primi sondaggi. L’Inter ad esempio è una di queste. La fascia sinistra continua a tenere banco e a tal proposito il giro d’orizzonte prosegue. Ai nomi già fatti (quelli di Pedraza e Parisi) si è aggiunto anche quello di Mazzocchi della Salernitana. Profili che sono seguiti e che potrebbero diventare concreti in caso di partenza di Gosens. Per quanto riguarda invece la situazione di Skriniar al momento non si registrano passi avanti, nel senso che ancora l’appuntamento con il suo agente non ha una data precisa. L’incontro potrebbe esserci dopo la partita contro il Barcellona ma magari anche più avanti. L’obiettivo della società nerazzurra è avere una risposta definitiva entro il mese di ottobre, per poi capire anche quale strategia adottare. L’offerta che il club nerazzurro intende fare non supererà i 6 milioni di base fissa, magari potrebbe essere inserito qualche bonus".