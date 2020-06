Ceccarini: “L’Inter sta provando a prolungare uno dei prestiti di quest’anno”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato nerazzurro: “L’Inter è a un passo da Hakimi, decisamente un grande colpo di mercato. Marotta e Ausilio sono vicinissimi a chiudere l’operazione con il Real Madrid, proprietario del cartellino dell’esterno marocchino classe ‘98, in questa stagione in prestito al Borussia Dortmund. Dopo aver lavorato anche su altre piste, l’Inter ha accelerato e ora è in dirittura d’arrivo per un affare che si aggira sui 40 milioni di euro. Un investimento molto importante su un giocatore fortissimo e con ulteriori margini di miglioramento. Nel frattempo più passa il tempo e più per l’Inter aumentano le speranze di trattenere Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste per provare a prenderlo ma a oggi non si è avvicinato ancora alla richiesta dei nerazzurri, che vogliono il pagamento della clausola rescissoria. E quindi la situazione è bloccata. Intanto non si registrano passi avanti per Cavani. L’Inter sta pensando di prolungare il prestito di Alexis Sanchez anche per il prossimo anno. C’è ancora da lavorare per trovare un accordo con il Manchester United già per la fine di questa stagione”.