Ceccarini: “Inter, ecco quando il rinnovo di Inzaghi. Handanovic chiede…”

L'aggiornamento da parte del noto esperto di mercato a proposito di alcune trattative intavolate dal club nerazzurro

Nel suo editoriale per TMW, Nicolò Ceccarini ha parlato di alcuni rinnovi che tengono banco in casa Inter. Questo l'aggiornamento proposto: "L’Inter lavora su più tavoli. Tra questi ci sono pure i rinnovi. Il club nerazzurro per l’anno prossimo si è già mosso prendendo Onana ma l’intenzione è quella di tenere Handanovic. Il portiere punta a un biennale, l’Inter vorrebbe allungare di una sola stagione, la trattativa va avanti e presto potrebbero esserci novità. Intanto anche il rapporto con Simone Inzaghi è molto saldo e la volontà è quella di consolidare ulteriormente il rapporto. Per cui ecco che a fine stagione ci sarà il prolungamento di altri due anni".