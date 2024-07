Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato delle strategie di mercato dell'Inter : "È iniziata la ricerca ad un nuovo difensore anche per l'Inter dopo il passaggio di Cabal alla Juventus.

La società nerazzurra si è subito messa al lavoro per trovare una valida alternativa. E l'ultima idea che è spuntata porta a Renan, brasiliano dello Zenit in prestito all'Internacional. Per ora rimane un pensiero perché la valutazione che ne fa il club russo è molto alta e l'Inter sta riflettendo se sia il caso oppure di no di percorrere questa strada".