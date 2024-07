Inter su Renan? Dal Brasile l’agente conferma: “Sì, ha molte richieste”

Il difensore in prestito all'Internacional è in lizza con altri nomi per completare il reparto arretrato nerazzurro

Robert Renan è l'ultimo nome in ordine cronologico accostato all'Inter. Il difensore di proprietà dello Zenit, ma in prestito all'Internacional, ha tutte le caratteristiche che servono a Simone Inzaghi per completare il suo reparto arretrato. Secondo quanto appreso, basterebbe anche meno dei 26 milioni della clausola per aggiudicarselo. Rimane comunque un tavolo di trattativa impegnativo per l'Inter, che in questo momento riflette anche su altri nomi.