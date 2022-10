Ceccarini: “Inter, questione Skriniar delicata: le ultime. Chalobah e Soyuncu…”

"La questione relativa al futuro di Skriniar è molto delicata e visto che anche De Vrji potrebbe andare via, il rischio di ritrovarsi in grossa difficoltà in difesa è alto. In casa nerazzurra si cominciano a valutare alcuni profili, che magari potrebbero essere già utili a gennaio. Anche perché se Skriniar non dovesse rinnovare una sua cessione nel mercato invernale non sarebbe da escludere. E allora ecco che un’ipotesi potrebbe essere Chalobah, che è finito ai margini del Chelsea. Ha un contratto fino al 2026 ma visto il suo poco utilizzo il club inglese potrebbe anche aprire ad una soluzione di prestito con diritto di riscatto".