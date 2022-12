Ceccarini: “Inter-Skriniar, accelerata solo rimandata. Ecco la cifra sul tavolo”

La dirigenza nerazzurra e l'entourage del difensore slovacco non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "L'argomento Skriniar resta centrale. Il difensore slovacco è considerato fondamentale nel progetto tecnico del futuro. Per scongiurare definitivamente il pericolo Paris Saint Germain, la società nerazzurra vuole arrivare presto ad un accordo. La proposta è già stata formulata e sarà intorno ai 7 milioni bonus compresi. L'accelerata finale è stata solo rimandata, ma presto la situazione si sbloccherà. L'ottimismo non manca e l'Inter è fiduciosa di trovare l'intesa per il rinnovo fino al 2027 prima dell'inizio del calciomercato".