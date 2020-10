Inizio di stagione poco esaltante per Christian Eriksen, ma il danese non sembra in lista di sbarco. Lo conferma Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, rivelando l’interesse di un club estero per il centrocampista: “Per Eriksen c’è stato un sondaggio del Borussia Dortmund. Il danese è un giocatore di primissima fascia e l’Inter in questo momento non ha alcuna intenzione di privarsene”.