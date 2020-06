Ceccarini: “Inter in vantaggio su Kumbulla e Tonali. Chiesa ipotesi concreta solo se…”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato nerazzurro: “Nonostante l’inserimento della Juventus, su Kumbulla resta in vantaggio l’Inter. I nerazzurri sono da tempo sul difensore e stanno parlando con il Verona per trovare un accordo. La valutazione è superiore ai 30 milioni di euro, l’Inter sta cercando di abbassare la richiesta magari grazie a qualche giocatore gradito al club gialloblù. Per agevolare ulteriormente il Verona, i nerazzurri potrebbero anche decidere di acquistare Kumbulla e magari lasciarlo in prestito ancora un anno alla corte di Juric. Marotta nei giorni scorsi ha spiegato molto bene anche quali saranno i punti centrali del mercato. L’Inter è ora davanti a tutti per Tonali. È chiaro che la cessione di Icardi ha permesso di accumulare un tesoretto che potrebbe essere speso per arrivare al centrocampista del Brescia con una formula magari di un prestito biennale e obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Diverso il discorso su Chiesa che diventerebbe un’ipotesi concreta solo se partisse Lautaro Martínez ma non ai 70 milioni di euro chiesti dalla Fiorentina”.