Ceccarini: “L’Inter accelera per Vidal. Alonso? Spunta un altro nome top per la fascia”

Nel corso del suo editoriale per TMW, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: “Marotta e Ausilio stanno provando ad accelerare su Vidal. La panchina nel Clasico ha lasciato molto insoddisfatto il centrocampista cileno. In più c’è da tenere presente che Valverde non ha mai chiuso la porta ad un’eventuale cessione a gennaio. E questo è un elemento in più che potrebbe aiutare l’Inter a trovare un accordo con il Barcellona e accontentare così Conte. In vista del prossimo anno i nerazzurri sono in fortissimo pressing su Kulusevski per il quale stanno cercando un accordo con l’Atalanta.

Piace molto anche Castrovilli ma per la Fiorentina è incedibile. Non c’e solo questo al centro del mercato nerazzurro. L’Inter è sempre sule tracce di una punta centrale. Su Giroud non ci sono al momento novità e così ecco che è tornata d’attualità l’idea di un possibile ritorno di Pinamonti, anche se il Genoa in questo momento ha l’esigenza di trattenerlo, considerato anche l’infortunio di Kouamé. L’Inter sta lavorando forte sugli esterni. Marcos Alonso è un’opzione importante ma attenzione anche ai possibili parametri zero come Meunier, che non è intenzionato a rinnovare con il Paris Saint Germain e a giugno andrà in scadenza“.