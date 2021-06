Ceccarini: “Milan? Anche un ex Inter in lista per il dopo Calhanoglu”

Le parole dell'esperto di mercato sul lavoro dei rossoneri per sostituire il turco finito all'Inter

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato delle big. In particolare, il Milan cerca un sostituto per colmare l'addio di Calhanoglu: "Il Milan dopo l’addio di Çalhanoğlu è a caccia del suo possibile sostituto. Maldini e Massara hanno una lista di nomi su cui stanno lavorando. Alcuni di questi potrebbero anche essere esuberi di qualche club importante. In casa Chelsea un giocatore monitorato è sicuramente Ziyech. Altro profilo da seguire è quello di Rafinha del Paris Saint Germain. Il giro d’orizzonte non si ferma qui nel senso che il Milan sta valutando tutte le opzioni possibili e tra queste ci sono anche Ceballos, (nelle ultime due stagioni all’Arsenal) e Sabitzer del Lipsia".