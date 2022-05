Ceccarini: “Dybala, ecco la proposta dell’Inter. Perisic e Handanovic ancora nerazzurri”

Il giornalista ha parlato su Tmw del mercato dell'Inter e dell'offerta nerazzurra per l'attaccante in scadenza con la Juve

L’Inter intanto sta lavorando alla proposta per Dybala, che è intenzionato a rimanere in Italia nonostante l’interesse di Atletico Madrid e Tottenham. La società nerazzurra insomma è in pole position. Marotta poi è un suo grande estimatore da sempre e questo sta facilitando la scelta del giocatore. Per Dybala l’idea sarebbe quella di un contratto di 4 anni sulla base di almeno 6 milioni di euro a cui si aggiungerebbero altri bonus. Un’operazione che l’Inter pensa di far entrare nel vivo subito dopo una partenza importante all’interno della rosa.