Ceccarini: “Inter, dopo Darmian pronti altri 2 rinnovi. Skriniar e Lukaku, la situazione”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb , Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter . Focus sul futuro di Milan Skriniar. "La vicenda Skriniar sembra già decisa, a meno di clamorosi colpi di scena. L'addio a parametro zero è praticamente scontato. Da luglio il difensore slovacco sarà un giocatore del Paris Saint Germain. Per convincere l'Inter a farlo partire i francesi dovrebbero presentare un’offerta da almeno 20 milioni".

"Nel caso l’Inter potrebbe prenderla in considerazione, anche se poi sarebbe dura trovare un'alternativa in così poco tempo. Intanto sul fronte rinnovi, dopo aver trovato l'accordo per Darmian, il club nerazzurro è pronto ad accelerare per blindare Calhanoglu. Poi sarà il turno di Edin Dzeko. Per quanto riguarda il futuro di Lukaku i prossimi mesi saranno determinanti per l’attaccante belga. L'eventuale proroga del prestito dipenderà molto da quello che sarà il suo rendimento".