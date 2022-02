Ceccarini: “Rinnovo Dybala, fase decisiva: offerta al ribasso, l’obiettivo della Juve…”

Le ultime sulla situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: il piano dei bianconeri e i tempi

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L'argentino è in scadenza il prossimo 30 giugno con i bianconeri, con la firma sul prolungamento che non è ancora arrivata:

"Il futuro di Paulo Dybala è sicuramente un aspetto fondamentale nella programmazione della Juventus che verrà e per questo a breve si entrerà nella fase decisiva. Il club bianconero è intenzionato ad affrontare e cercare di chiudere la vicenda entro la fine del mese, subito dopo il cda del 23 febbraio. È ovvio che l’obiettivo della società è quello di trovare un accordo per rinnovare fino al 2026. Dopo l’offerta di 8 più 2 di bonus, la nuova proposta sarà di 7 più 3. Un’offerta più bassa ma in linea con la nuova filosofia bianconera. La sensazione è che dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria ci sia un’aria diversa e che la trattativa possa ancora concludersi in maniera positiva".