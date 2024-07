Ceccarini: “Samardzic al Milan? Discorso non decollato per un motivo”

Al momento, però, anche l'affare con i rossoneri è lontano dalla definizione. Ne parla così l'esperto di calciomercato: "In attesa che il Monaco abbassi le pretese economiche per Fofana, vanno avanti i colloqui anche con l’Udinese per Samardzic. Il club friulano non intende fare sconti e per questo il discorso non è ancora decollato in maniera definitiva. Al momento non si registrano sostanziali passi avanti".