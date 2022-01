Ceccarini: “Sensi-Samp, lunedì la risposta dell’Inter. Giorni decisivi anche per…”

Le ultime sui nerazzurri con l'attesa per Sensi e le mosse per il futuro con i nomi nel mirino per il mercato estivo

"Movimenti anche in casa Inter. Dopo l’infortunio di Correa, l’Inter si è presa qualche giorno di tempo prima di definire il trasferimento in prestito di Sensi alla Samp. Lunedì arriverà la risposta al club blucerchiato. Gli ultimi giorni di questa sessione invernale saranno decisivi per capire cosa accadrà anche per Vecino. L’idea al momento è quella di non lasciarlo partire. Inzaghi non vuole infatti rischiare di rimanere scoperto nel reparto. Per l’estate la pista più concreta resta Frattesi. Per l’attacco, oltre a Scamacca, è tornata d’attualità anche l’idea Raspadori".