Ceccarini: “Skriniar, l’Inter attende. Non solo Scalvini: altre 2 opzioni se parte”

Il calciomercato apre ufficialmente i battenti oggi. Il direttore di TMW e noto esperto di trattative, Niccolò Ceccarini, fa il punto della situazione in casa Inter sulla situazione Skriniar e i possibili sostituti in caso d'addio.

"L'Inter invece attende ancora una risposta da Milan Skriniar. Marotta e Ausilio si aspettano un segnale entro un paio di settimane. L’offerta è da giocatore top, intorno ai 6,5 milioni, il massimo che in questo momento l'Inter può garantire.

Visto che la situazione è in evoluzione la società nerazzurra ha cominciato anche a guardarsi intorno. Per le eventuali alternative future (ovviamente parliamo di giugno) oltre a Scalvini tra le opzioni ci sono anche Lukeba del Lione e Becao. Discorsi ancora tutti prematuri ma sicuramente da non trascurare".