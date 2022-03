Ceccarini: “Inter in vantaggio sul Milan per Scamacca. Skriniar fino al 2027”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle trattative di casa Inter per la prossima stagione

"Il Milan valuta l’ipotesi Scamacca, anche se per il centravanti del Sassuolo resta in vantaggio l’Inter. Il primo grande obiettivo resta la punta centrale. Qui il discorso è chiaro da tempo. Scamacca, come detto, rimane in pole position. Il Sassuolo vuole 40 milioni di euro. Marotta e Ausilio sono attivi anche su altri fronti. Il ritorno di Lukaku è un sogno: l’operazione tra l’altro sarebbe fattibile solo in prestito. Tenendo presente che poi la società nerazzurra dovrebbe trovare una soluzione anche per l’ingaggio. Tra i nomi monitorati c’è anche quello di Haller dell’Ajax. Il club olandese però per trattare una cessione parte da una cifra di almeno 35 milioni di euro. Intanto l’Inter è al lavoro anche per il rinnovo di Skriniar. Il centrale slovacco è imprescindibile, a maggior ragione se poi a fine stagione partirà De Vrij. In questo caso l’obiettivo è blindarlo con un contratto fino al 2027".