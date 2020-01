Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha commentato l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. “Conte è bravissimo nel far spendere i propri presidenti, il danese non è un acquisto banale. L’Inter è una squadra completa per competere con una squadra che le è più forte, la Juventus, ma che ha delle smagliature caratteriali“.

(Radio Sportiva)