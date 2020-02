Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi è convinto che dopo il mercato di gennaio l’Inter sia in grado di lottare per lo scudetto. “Conte può dire ciò che vuole ma in questo momento ha un squadra attrezzata per lottare insieme alla Juve per lo scudetto. Segnalo umilmente che l’Inter ha acquisto un signore che si chiama Eriksen“.

(Radio Sportiva)