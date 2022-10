Cecchi: “La Fiorentina perde perché è più debole dell’Inter e fa cose sciagurate”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport. Stefano Cecchi commenta la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter. "La sconfitta è ingenerosa. A me pare che la componente del destino sia determinante per la Fiorentina. La Fiorentina perde perché è più debole dell'Inter e fa cose sciagurate. Fino ad arrivare all'errore marchiano di Venuti. Ma la Viola perde anche perché in certi anni non ti va bene nulla".