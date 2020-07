Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi commenta la suggestione di mercato: Messi all’Inter. “Difficile ma non impossibile“, dichiara il giornalista. Su Biraghi ha aggiunto: “Il nostro campionato è povero nel suo ruolo, per cui non mi stupisco che sia arrivato in Nazionale“.

(Radio Sportiva)