All Or Nothing: Arsenal, Cedric: “Bella esperienza. I tifosi capiranno che non è…”

All Or Nothing: Arsenal è uno dei documentari sportivi più attesi della stagione. Intervistato da FourFourTwo, l'ex giocatore dell'Inter, Cedric Soares, racconta come la squadra ha vissuto l'esperienza di avere nello spogliatoio delle telecamere che riprendessero tutto. "Era decisamente qualcosa di diverso. All'inizio sei molto consapevole, ma durante la stagione finisci per dimenticare quelle telecamere, che siano lì, accese o spente. Penso che sia diventato normale. Alla fine, è stata una bella esperienza – sono molto curioso di sapere cosa accadrà! Penso che sia qualcosa di buono per il club e qualcosa da cui imparare. Sono entusiasta di guardarlo".

"È stata una lunga stagione! Ci sono molti momenti, non so cosa hanno tagliato, quali sono state le parti importanti per loro, cosa hanno registrato. Ma è stata una stagione intensa e alla fine è stata positiva. Abbiamo avuto grandi momenti di buon slancio. È difficile scegliere un momento, ma sono curioso di vederlo. Per noi giocatori è stato deludente non raggiungere il quarto posto, ma dobbiamo capire che forse nessuno si aspettava che avremmo lottato per questo fino alla fine. Si tratta di gestire le aspettative ma sono molto curioso di guardarlo tutto. È bello per i fan vedere che non è sempre una vita facile: è una vita impegnativa essere un calciatore professionista in molti modi diversi. Penso che capiranno un po' di più questa squadra, ma è anche interessante vedere l'influenza che hanno sulla squadra in molti momenti. Questo è fantastico da vedere".