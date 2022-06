Zurigo, Ceesay: “Gnonto? Un fenomeno, non sono sorpreso. Ha tutto per diventare top”

Assan Ceesay, attaccante dello Zurigo, in un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com ha parlato di Wilfried Gnonto, suo compagno di squadra e rivelazione del calcio italiano: "È un ragazzo fantastico e ha talmente tanto talento che ha tutto per diventare un top player. È umile ed è sempre disposto a lavorare sodo per migliorare il suo gioco. Ha tiro, corsa, grande forza fisica e soprattutto ampi margini di miglioramento. È un bravissimo ragazzo ed io lo chiamo sempre "fenomeno" perché è davvero un calciatore fantastico e mi piace il suo stile di gioco. Per questi motivi, non sono sorpreso della sua chiamata nella nazionale italiana e della sua buona prestazione. Sono certo che raggiungerà grandi traguardi e io gli auguro tutto il meglio: a Zurigo con lui è nato un bel rapporto sia in campo che fuori e lui merita di essere in cima".