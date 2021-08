Ceferin: “I miei migliori auguri a Eriksen. Ammiro i medici e Kjaer, sono stati eccezionali”

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha spiegato i motivi dell'assegnazione del premio ai medici della Danimarca e a Simon Kjaer

"Quest'anno, il UEFA President’s Award trascende il calcio. Serve come un importante ed eterno promemoria di quanto sia preziosa la vita e mette tutte le nostre vite nella prospettiva più chiara. Ho la massima ammirazione per i medici e il personale medico per la loro eccezionale reazione e calma, attributi che sono stati cruciali nella rianimazione di Christian. Resto grato per le qualità di leadership esemplari e l'immenso coraggio che il capitano della Danimarca, Simon Kjær, ha mostrato in questa situazione molto critica. Vorrei anche inviare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre continua la sua guarigione".