Ceferin: “Juve, Barcellona e Real? Atteggiamento scioccante e inaccettabile”

Le parole del numero uno della UEFA, Ceferin, sul progetto Superlega e sulla possibile modifica della Champions League

Favorevole alla final four in Champions. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, apre alla possibile novità per la più importante competizione a squadre europea entro il 2024. "Personalmente, mi piacerebbe che accadesse", ha detto Ceferin in un'intervista a L'Equipe in vista della finale di stasera a Oporto.