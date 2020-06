Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato della ripresa della Serie A durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri, in occasione del Comitato Esecutivo: “Ovunque il calcio riparta e si possano concludere i campionati senza rischi per la salute io sono felice. Mi fa piacere che la Serie A abbia voluto giocare per portare gioia e speranza alle persone. Non vedo l’ora di vedere altri match di Serie A in questa stagione“.