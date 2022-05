Ceferin: “Stadi? La situazione in Italia è terribile. Se il governo non aiuta…”

Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin intervistato da Sky Sport: "Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse"

"La candidatura dell'Italia a Euro 2032? Ho parlato molto con Gravina, penso che l'Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, lo vedo ogni giorno. Il problema per l'Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è terribile per un paese di questo livello". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin intervistato da Sky Sport. "Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all'Italia di migliorare - dice ancora - se non arriverà un aiuto dal governo italiano garantendo che nuove infrastrutture vengano costruite potrebbe essere un problema".