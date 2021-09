Ceferin: “È il momento di superare la formula del Fair Play Finanziario. Dobbiamo…”

Intervenuto all’assemblea generale ECA, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato del Fair Play Finanziario

Intervenuto all’assemblea generale ECA, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin , ha parlato del Fair Play Finanziario e delle modifiche che verranno apportate dopo che la pandemia ha colpito duramente i club. "Tenderemo la nostra mano a coloro che sono stati più colpiti dalla pandemia. Crediamo che sia il momento di superare la formula del Fair Play Finanziario per arrivare a un solido regime finanziario che incoraggi investimenti e crescita. Come ho detto all’inizio è tempo di mettere in discussione le vecchie strade e le misure tradizionali. E’ tempo di lavorare insieme per mettere in campo un vero e diretto sistema di controllo dei costi".

"Sto parlando di responsabilità finanziaria. Questo non significa solo che i club dovranno spendere in modo saggio, ma che devono capire che le loro strategie finanziarie possono impattare sugli altri. Il Fair Play Finanziario non è una questione di competitività. Controllo dei costi ed equilibrio competitivo sono due parti differenti di un corpo unico. Ovviamente sono interrelate, ma hanno obiettivi differenti. Ovviamente possiamo, e lo faremo, intervenire con misure per affrontare il problema dello squilibrio competitivo dove necessario. Ciò nonostante, al momento, dobbiamo assicurare un sistema appropriato per stabilizzare le finanze del calcio europeo e lo dobbiamo fare per oggi e per domani".