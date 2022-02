Ceferin: “Superlega? Non esiste per i prossimi 10 anni. Agnelli? Nessun rapporto”

Le parole del presidente Uefa: "Superlega? Nessuno la vuole, tranne i pochi che pensano che il calcio sia solo una questione di soldi"

Marco Astori

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha rilasciato negli scorsi giorni una lunga intervista a Le Journal du Dimanche. Queste le sue dichiarazioni sulla nuova Champions League dal 2024 riportate dal Corriere dello Sport: «È stato il risultato di lunghe discussioni con l’ECA. Naturalmente i club vogliono più entrate. Ma questo cosiddetto sistema svizzero dovrebbe essere più competitivo e più interessante per i tifosi».

È un compromesso di fronte alla minaccia della Superleaga?

«No. Ci sono state discussioni nel 2019 con un formato totalmente diverso e non eravamo d’accordo. È stato allora, credo, che hanno iniziato a lavorare seriamente alla Superlega. L’informazione che abbiamo è che alcuni club lo stavano pianificando tre anni prima di uscire allo scoperto. Quando sedevano intorno al tavolo, annuendo e stringendo mani, stavano già pianificando una separazione. Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo, incluso il presidente Andrea Agnelli, che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è molto difficile immaginare questo scenario».

Dieci mesi dopo, come si sente riguardo a questo tradimento?

«Sono state 48 ore stressanti. A causa del mio rapporto con Agnelli, ancora più intenso; oggi non esiste più. Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi».

Avete rapporti con la Juventus, il Real e il Barça, che rimangono separatisti?

«No. Non ho un problema con loro, ma dopo aver pugnalato me e la Uefa penso che spetti a loro chiamare. Non l’hanno fatto. Nello stesso modo in cui la Terra è piatta, pensano ancora che la Superlega esista. Allo stesso tempo, sono stati i primi a firmare per giocare in Champions League in questa stagione. Un po’ strano. Ma se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro. Anche con Agnelli. Le uniche cose che sentiamo da loro sono cause che non hanno motivo di esistere. Stanno cercando di mettere pressione ovunque».

La minaccia esiste ancora?

«No, almeno non nei prossimi dieci anni. Nessuno lo vuole, tranne i pochi che pensano che il calcio sia solo una questione di soldi».

Non trova strano che Nasser esca da questa vicenda come il difensore della meritocrazia?

«Ciò che è strano è che dei tre maggiori sostenitori del sistema attuale, uno non era europeo ma capiva il calcio europeo molto meglio degli altri. Si dice sempre che i proprietari di altri continenti vengono qui per i soldi. Ma i tre presidenti che insistono sulla Superlega da dove vengono? Sono stato impressionato da Rummenigge (BayernMonaco), Watzke (Borussia Dortmund) e Nasser Al-Khelaïfi. Probabilmente non è stato facile per loro dire di no. Avrebbero potuto nascondersi, aspettare e vedere cosa succedeva. No, hanno detto chiaramente che non lo volevano. Nasser Al-Khelaïfi è venuto al congresso di Montreux, ha significato molto anche simbolicamente».

Novità sul Fair Play Finanziario?

«Sarà nel menu del comitato esecutivo a marzo o maggio. Dovremmo avere una soluzione entro la fine della stagione. D’altra parte, dobbiamo trovare il modo di migliorare l’equilibrio competitivo. Dobbiamo pensare al fatto che non possono vincere sempre gli stessi cinque club».

Ma la tassa sul lusso favorirà i club più ricchi come il City e il Psg che possono pagarla.

«Questo è vero. D’altra parte se quei soldi vengono ridistribuiti ad altri club ne beneficiano anche loro. La più grande sfida è che devi favorire gli investimenti - altrimenti finiranno altrove - ma devi anche controllarli. L’idea - e non so se la tassa sul lusso vedrà la luce - è che dovrebbe essere una percentuale molto alta e tutto dovrebbe andare a coloro che rispettano il fair play finanziario. Questo è un modo, ma ce ne sono altri».

Da un punto di vista economico, è la cosa più difficile?

«La pandemia ha colpito duramente il calcio, ma ci riprenderemo più velocemente di altre industrie».