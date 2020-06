Ceferin: “Tifosi in Champions ed Europa League? Valuteremo. Final Eight? In futuro…”

“Se dovessi rispondere oggi, non penso che sarebbe possibile avere spettatori alle ‘Final Eight’ di Champions ed Europa League, ma le cose cambiano rapidamente: un mese fa non potevo dire se avremmo ripreso a giocare e ora lo faremo. Non abbiamo deciso ancora se ci saranno o no spettatori, valuteremo la situazione all’inizio di luglio e vedremo. Sarebbe sbagliato per noi deciderlo in anticipo in base alla situazione in questo momento“. Lo ha detto il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin.

La Final Eight approvata per concludere la Champions “è interessante ma siamo stati costretti a procedere così per dare ai campionati il tempo necessario per concludersi. Non è un’idea per il futuro“. Lo precisa il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, dopo l’Esecutivo a Nyon.

(Fonte: ANSA)