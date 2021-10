Cellino: “L’Inter non ha pagato gli stipendi, lo scudetto lo meritava il Milan”

Il presidente del Brescia ha duramente criticato l'operato del club nerazzurro, reo di non avere una gestione finanziaria virtuosa

Massimo Cellino, presidente del Brescia, intervenuto nella trasmissione "Messi a fuoco" in onda sull'emittente Teletutto ha apertamente criticato l'operato delle società non virtuose economicamente, tra cui l'Inter: "Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all'Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All'Inter invece non hanno pagato gli stipendi. Le perdite c’erano già prima della pandemia. Non c’è nulla di più prevedibile di una società di calcio, basta saperla gestire come un’azienda. Io così faccio. A fine stagione devo produrre un utile, altrimenti ho sbagliato tutto".